EMEL gastou oito mil euros em concertos de Fado

A verba foi paga pelos espectáculos no âmbito da inauguração da Praça e do Parque de Estacionamento do Campo das Cebolas em Lisboa.

Correio da Manhã

As obras no Campo das Cebolas começaram em Outubro de 2015 mas a sua abertura foi adiada devido à descoberta de vestígios arqueológicos.



Na sequência da conclusão dos trabalhos, da autoria do arquitecto Carrilho da Graça, o Campo das Cebolas reabriu com novas funções. Onde antes existia um parque de estacionamento selvagem, há agora um amplo jardim e um parque infantil sendo ainda visível a requalificação do espaço pedonal junto à Casa dos Bicos.

A EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa gastou oito mil euros na aquisição de serviços de espectáculo musical de fado, no âmbito da inauguração da Praça e do Parque de Estacionamento do Campo das Cebolas, em Lisboa. O contrato , publicado esta segunda-feira no portal Base, foi celebrado por ajuste directo com a Espelho de Cultura - Produções Artísticas e visou as actuações dos fadistas Ricardo Ribeiro e Filipa Cardosa na cerimónia de reabertura do Campo das Cebolas que decorreu em meados de Abril, após as obras de requalificação e de construção de um parque de estacionamento com 206 lugares.A reabertura daquele espaço público foi assinalada "com várias actividades", sob o convite "A Rua é Sua - Venha descobrir o novo Campo das Cebolas", incluindo dois concertos, com entrada livre, de Ricardo Ribeiro e Filipa Cardoso e da banda HMB.