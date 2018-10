Emigrantes que voltem a Portugal pagam metade do IRS até 2023

As pessoas que deixaram Portugal até 2015 e que voltem ao país vão pagar metade do IRS até 2023, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2019 a que o Negócios teve acesso.





Depois de ter anunciado a medida na "rentrée" do PS, o primeiro-ministro, António Costa, reiterou-a no último debate quinzenal, na passada quarta-feira, dia 12 de Outubro. Na altura, garantindo que o "programa de incentivos" destina-se a todos aqueles que saíram do país na anterior legislatura, não apenas a trabalhadores mais qualificados. Os detalhes da medida são conhecidos agora.



Segundo uma versão da proposta de Orçamento do Estado a que o Negócios teve acesso, 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais de ex-residentes são excluídos de tributação.