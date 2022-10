Emissões de CO2 já estão quase ao nível pré-covid

As emissões de dióxido de carbono com origem nos combustíveis fósseis recuperaram no ano passado, ficando já próximas do período pré-pandemia. Em 2021, os níveis de CO2 atingiram as 37,9 gigatoneladas, apenas 0,36% abaixo dos valores de 2019, o ano antes da covid-19. Os dados foram divulgados na última semana pelo Joint Research Center (JRC) da Comissão Europeia, a Agência Internacional de Energia e a Agência

...