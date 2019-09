os danos ambientais provocados pelas emissões de CO2, numa altura em que as metas de neutralidade carbónica já estão a apertar.

"As emissões de gases com efeito de estufa não são adequadamente avaliadas. Não é avaliado o impacte dos voos associados. Isso é muito significativo tendo em conta que temos um objectivo de neutralidade carbónica, estamos a descer as outras emissões, e aqui vamos ter conjunto de emissões enormes", sublinhou o presidente da Zero, Francisco Ferreira, ao diário.



Também o município do Seixal deu parecer negativo ao EIA apontando "várias omissões", essencialmente falhas na avaliação do impacte sonoro e a falta de acessibilidades de ligação ao novo aeroporto através dos concelhos da Margem Sul.



O sinal vermelho também já tinha sido deixado pela autarquia da Moita, também de maioria comunista. Em sentido contrário, os municípios e freguesias de maioria PS deram parecer positivo, olhando para o aeroporto como uma oportunidade para o desenvolvimento económico e social da região.