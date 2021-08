Emprego cresce 1,8% na Zona Euro no segundo trimestre. PIB confirma expansão recorde

Os mais recentes dados sobre a saúde da economia da Zona Euro mostram uma recuperação resiliente no segundo trimestre deste ano, com crescimento de dois dígitos no PIB (produto interno bruto) e uma recuperação ténue do emprego da região.De acordo com o Eurostat, o instituto oficial de estatística da região, o emprego cresceu 1,8% entre abril e junho face ao mesmo período do ano passado na Zona Euro e entre os países da União Europeia (UE). Os dados são ainda preliminares.No que diz respeito à variação em cadeia, ou seja, tendo em conta o trimestre anterior, este indicador cresceu 0,5% na Zona Euro e 0,6% na UE, depois de três meses antes ter caído 0,2% em ambas as regiões.Já quanto ao crescimento da economia, segundo os dados finais do mesmo instituto, o PIB na região confirma uma expansão recorde de 13,6% no segundo trimestre deste ano, na Zona Euro, uma ligeira queda face aos 13,7% anunciados nos dados preliminares. Na União Europeia manteve-se inalterado nos 13,2%.Estes novos dados confirmam ainda que a economia portuguesa foi a quinta que mais cresceu entre os países que já divulgaram dados na Zona Euro (15,5%), atrás de Espanha (19,8%), França (18,7%), Hungria (17,7%) e Itália (17,3%).Em cadeia, a economia nacional foi mesmo a que mais cresceu , em linha com a estimativa rápida divulgada pelo mesmo instituto, no final de julho.De realçar, contudo, que este crescimento exponencial nestes países se dá uma vez que tinham registado fortes quedas no trimestre anterior. Portugal foi mesmo o país na Zona Euro cuja economia mais contraiu em termos trimestrais, entre janeiro e março (-3,2%).Também no segundo trimestre do ano passado, a economia portuguesa contraiu 16,4%, tendo sido umas das mais impactadas pelas restrições à circulação, dada a sua dependência ao setor do turismo. Daí que, também a subida homóloga deste ano tenha sido mais expressiva.