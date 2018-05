Emprego na Função Pública continua a crescer

O número de funcionários públicos continuou a aumentar no início deste ano. Segundo dados da Síntese Estatística do Emprego Público, havia 674,4 mil postos de trabalho nas administrações públicas a 31 de Março, o que representa um aumento de 0,8% face ao mesmo período do ano anterior. Em causa estão cerca de cinco mil empregos novos, a maioria dos quais criados nos sectores da Saúde, Justiça e Ensino Superior.

Também em relação ao trimestre anterior houve uma evolução positiva. Os dados recolhidos pela Direcção Geral da Administração e do Emprego Público dão conta de uma subida ligeira, também de 0,8%. "Os ministérios da Educação, Saúde, Administração Interna e Sector Empresarial do Estado apresentam o maior contributo para este aumento de emprego" trimestral, lê-se na síntese informativa, que destaca a "contratação a termo de médicos que iniciaram o internato" e de "docentes e assistentes operacionais" nas escolas.

Mas não é só na Administração Central que o emprego tem vindo a subir. Na Administração Local e Regional não só cresce, como até avança a um ritmo superior: em termos homólogos, o número de empregos aumentou 1,3%, enquanto em comparação com o trimestre anterior registou uma variação marginalmente inferior ao verificado no Estado.

Apesar deste reforço do emprego público, que tem vindo a verificar-se ao longo dos últimos anos, o número de funcionários públicos continua a ser muito inferior (cerca de 7%) em relação ao final de 2011, fruto da política de fortíssima contenção na contratação de funcionários durante o período de ajustamento tutelado pela troika de credores.