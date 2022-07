Emprego na UE sobe meio ponto percentual no primeiro trimestre

A taxa de emprego na União Europeia aumentou no primeiro trimestre do ano, em comparação com os últimos três meses do ano passado, indicam os mais recentes dados do Eurostat.





Na Europa, a taxa de emprego de pessoas entre os 20 e os 64 anos foi de 74,5% no primeiro trimestre de 2022, representando um aumento de 0,5 pontos percentuais (p.p) face ao último trimestre de 2021.





Já as vagas não preenchidas no mercado de trabalho, uma das componentes mais importantes para medir o desemprego, representaram 11,9% na faixa etária e no período em questão, com uma diminuição de 0,4 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2021, em que se situou nos 12,3%.





Entre os países membros da União Europeia o maior aumento do emprego foi registado na Grécia (1,8 p.p), seguido do Luxemburgo (1,1 p.p) e da Letónia (1,0 p.p). Apesar de ter sido registada uma subida no emprego na maioria dos membros (24), foi registada uma diminuição na Lituânia (-0,3 p.p), na Dinamarca (-0,5 p.p) e em Malta (-0,6 p.p).





Em Portugal a taxa de emprego foi de 77,5%, superior em 0,7 pontos percentuais ao valor verificado nos últimos três meses do ano passado, retomando assim a tendência de subida depois de ter estagnado no último trimestre de 2021. Já em termos anuais Portugal assistiu a um aumento de 1,7 pontos percentuais no ano passado, onde a taxa de emprego ficou nos 75,9%.