Emprego no Reino Unido atinge máximo histórico em Maio

O emprego no Reino Unido subiu para um máximo histórico nos três meses até Maio, um período em que a economia britânica criou postos de trabalho a um ritmo mais acelerado.





De acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 17 de Julho, pelo gabinete nacional de estatística, a população empregada aumentou em 137 mil, elevando a taxa de emprego para 75,7%, a mais elevada desde que os registos começaram em 1971.