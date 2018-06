As intenções de contratação continuam a trajectória ascendente e dão um salto de 15% no terceiro trimestre. Esta é a maior subida desde que a Manpowergroup faz este este estudo, isto é, dos últimos dois anos.





o valor mais alto desde que o estudo foi lançado em Portugal há dois anos". Os grandes responsáveis por este aumento são as grandes empresas, o sector de restauração e hotelaria e a região centro do país, revela a recrutadora, embora existam "projecções Os grandes responsáveis por este aumento são as grandes empresas, o sector de restauração e hotelaria e a região centro do país, revela a recrutadora, embora existam "projecções

As médias e pequenas empresas indicam uma projecção de contratação de 15% e 17% respectivamente, enquanto a projecção de criação de emprego para as microempresas é de 4%", afirma a Manpowergroup.

Na óptica dos sectores, a restauração e hotelaria lideram a criação líquida de emprego, com um aumento previsto de 22% - apesar destes 22% representarem uma desaceleração de 7 pontos percentuais face ao trimestre anterior. A tendência de abrandamento é comum a cinco dos nove sectores.



Apesar das quebras gerais, o sector da electricidade, gás e água destaca-se em segundo lugar entre as maiores subidas - 20% - e avança mesmo 14 pontos percentuais face ao segundo trimestre. A projecção mais baixa calha ao sector da indústria, cujas novas vagas crescem apenas 10%.



Em termos regionais, o centro conta com maiores volumes de contratação, de 17%, e também é a única franja do território a acelerar, 4 pontos percentuais. O Norte mantém-se estável nos 11% de crescimento e o Sul cai 7 pontos percentuais para os 13%.

As intenções de contratação vão subir 15% no terceiro trimestre, estima a recrutadora Manpowergroup, ao mesmo tempo que assinala em comunicado que este é "positivas em todas as regiões e todos os sectores de actividade".No global, 18% das empresas querem reforçar a força de trabalho, 77% não deverão alterá-la e apenas 3% consideram reduzir. As grandes empresas vão à frente: prevêem aumentar em 34% o número de contratações. "