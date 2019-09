Empresas de "clipping" vão ter de pagar 4,5% aos jornais

A Cision, Manchete e Clipping Consultores foram condenadas a pagar à Visapress 4,5% do valor da faturação anual obtido com o serviço de “press clipping” desde dezembro de 2010.

O Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) condenou ontem três empresas com serviços de "clipping" a pagarem aos jornais 4,5% do que obtiveram com esses serviços desde dezembro de 2010, informou esta quita-feira, 5 de setembro, a Visapress – Gestão de Conteúdos dos Media, CRL.