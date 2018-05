Empresas e outras pessoas colectivas vão ter certidão online permanente

Documento estará permanentemente actualizado e as empresas vão receber um código que depois poderão disponibilizar a quaisquer entidades a quem tenham de fornecer certidões. Subscrição do serviço por um ano vai custar 25 euros.

O Governo aprovou esta quarta-feira, 30 de Maio, na reunião do Conselho de Ministros, a criação de uma certidão online para as pessoas colectivas. Em suporte electrónico, esta certidão estará permanentemente actualizada e dela constarão os actos e factos relativos a cada entidade inscrita no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas (FCPC).

Nesta base de dados, gerida pelo Instituto dos Registos e Notariado e na qual se organiza a informação do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, consta informação relativa a associações, fundações, sociedades civis e comerciais, cooperativas, empresas públicas, agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, "bem como quaisquer outros entes colectivos personalizados, sujeitos ao direito português ou ao direito estrangeiro, que habitualmente exerçam actividade em Portugal".