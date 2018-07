Miguel Baltazar/Negócios

As exportadoras portuguesas de bens esperam que as vendas ao exterior registem um aumento nominal de 6,4% este ano. A expectativa consta de um inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cujos resultados foram actualizados esta quarta-feira, dia 11 de Julho. Os empresários estão mais optimistas, tendo as perspectivas de exportações sido revistas em alta face à previsão indicada em Novembro do ano passado."As empresas exportadoras de bens perspectivam um crescimento nominal de 6,4% das suas exportações em 2018, revendo 0,7 pontos percentuais (p.p.) em alta a 1ª previsão indicada em Novembro de 2017", revela o INE no destaque sobre as "Perspectivas de Exportação de Bens". Este inquérito foi realizado em Maio deste ano e é a segunda previsão das empresas para a evolução esperada das exportações de bens este ano.Esta melhoria das perspectivas deve-se à revisão em alta das expectativas das exportações para o mercado único europeu. Ou seja, neste momento, as empresas exportadoras portugueses consideram que vão vender mais bens aos países da União Europeia. O crescimento esperado passou de 6,3% para 7,3%. Neste caso destacam-se as exportações de "combustíveis e lubrificantes" assim como de "material de transporte e acessórios".O INE refere que "as empresas apontaram o melhor comportamento que o esperado na generalidade dos mercados de destino já clientes e as alterações de preços como os principais motivos para essa revisão em alta".Por outro lado, este efeito foi parcialmente compensado pela queda das expectativas em relação às exportações para o mercado exterior à União Europeia. Os empresários esperam agora um crescimento de 3,7% no mercado extra-UE, menos 0,2 pontos percentuais do que em Novembro do ano passado. A explicar esta tendência poderá estar o agravamento da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos. O confronto mais directo acontece agora entre os EUA e a China , mas paira no ar a ameaça de Donald Trump sobre as importações de carros europeus."Por Grandes Categorias Económicas (CGCE) destacam-se as perspectivas de aumento das exportações de Material de transporte e acessórios, tanto para países Extra-UE como para países Intra-UE (+31,7% e +22,6%, respectivamente)", destaca o INE. Se se excluir das contas a categoria "combustíveis e lubrificantes", cujos preços oscilam bastante, as perspectivas de crescimento, em termos percentuais, mostram que os empresários nunca estiveram tão optimistas nos últimos quatro anos.De acordo com os dados revelados esta terça-feira, as exportações de bens estão a crescer acima das importações . No trimestre terminado em Maio, as vendas ao exterior de bens cresceram 5,2% enquanto as importações avançaram 4,1%. Olhando apenas para o mês de Maio, as exportações subiram 6,2% e as importações apenas 0,3%.O inquérito do INE engloba 3.164 empresas, as quais representam cerca de 90% das exportações de bens de Portugal.