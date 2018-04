243

Em Macau, as empresas que respondam pelo crime de corrupção activa no âmbito do comércio externo podem ser multadas até um montante máximo superior a um milhão de euros (10 milhões de patacas). Já no que diz respeito à pena máxima de prisão aplicável por actos de corrupção a pessoas singulares, estas podem chegar a oito anos, enquanto o valor máximo da multa a que podem sujeitar-se ascende a mais de 243 mil euros (2,4 milhões de patacas).Multa máxima para pessoas é de 243 mil euros. voltar ao índice A lei moçambicana prevê, entre as quatro jurisdições analisadas neste trabalho, a pena máxima de prisão mais elevada para crimes de corrupção: 12 anos. O valor máximo das multas a aplicar a pessoas ou empresas é calculado pelo valor de 5% do salário mínimo ou quatro salários mínimos por dia. A pena máxima prevista é de dois anos de multas. Naquele país, o salário mínimo é variável por sector. Vai de 49 euros mensais na agricultura a 140 euros na banca.Salário mínimo serve de referência às multas a pagar. voltar ao índice As penas e sanções previstas na lei angolana para os crimes de corrupção são de multa e de prisão. No caso das pessoas singulares, a pena máxima de prisão é de cinco anos, e por cada dia a multa pode chegar à quantia de 50 mil kuanzas (cerca de 187 euros). Cabe ao tribunal fixar o valor em função da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais. Já relativamente às empresas, estas podem sofrer coimas diárias até o montante máximo de um milhão de kuanzas (cerca de 3.750 euros).É o valor máximo das multas para as empresas. voltar ao índice A lei portuguesa abarca as práticas criminais no sector público, privado e comércio internacional; e crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos e de altos cargos políticos. A lei prevê como pena máxima oito anos de prisão para pessoas singulares que pratiquem um crime de corrupção. No caso das empresas, a pena máxima prevista é de 960 dias de multa, sendo o valor diário de 10 mil euros. Ou seja, pode atingir 9,6 milhões de euros.É a pena máxima de prisão para um crime de corrupção. voltar ao índice