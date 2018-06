Empresas portuguesas com via verde para a China

Uma delegação da Zona de Comércio Livre de Tianjin, cidade situada no nordeste da China, está em Portugal com o objectivo de abrir uma "via verde" para as empresas portuguesas que queiram exportar para aquele país. Vinho, azeite, carne de porco e conservas são alguns dos sectores com os quais existem contactos avançados para a utilização da Zona de Comércio Livre de Tianjin.





A delegação chinesa, que estará em Portugal até sexta-feira, 22 de Junho, tem encontros previstos com o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e reuniões com grupos económicos.





Esta zona de comércio livre oferece um conjunto de vantagens. Entre elas contam-se a introdução do conceito de "balcão único" para o comércio internacional, circunstância que permite reduzir em 50% o tempo de permanência dos produtos nos processos alfandegários e diminuir os custos em cerca de 30%.