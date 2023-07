Empresas revêem em baixa intenções de exportar este ano

As empresas estão ligeiramente menos otimistas em relação às exportações deste ano. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira, indicam que, em vez de uma subida das exportações que antecipavam de 1,1%, as empresas contam agora exportar apenas mais 0,5% face a 2022."As empresas exportadoras perspetivam um acréscimo nominal de 0,5% nas suas exportações de bens em 2023, revendo 0,6 pontos percentuais em baixa a primeira previsão efetuada em dezembro de 2022", indica o INE.Esta revisão em baixa resulta sobretudo de um maior pessimismo em relação às expectativas de evolução das exportações extra-UE. Em dezembro, as empresas contavam exportar mais 2,1% de bens para fora da União Europeia. Agora, as empresas anteveem uma subida menor, de 1,2%.Também as exportações dentro da União Europeia deverão crescer menos, tendo em conta as expectativas das empresas. As expectativas revistas apontam para um aumento de 1,2%, em vez dos anteriores 1,7%.Em comparação com a primeira previsão apresentada, o INE destaca "as perspetivas mais positivas das empresas para a evolução esperada das exportações de Máquinas, outros bens de capital (exceto o material de transporte) e seus acessórios (+9,3%, +1,1 p.p. face à previsão anterior) e de Fornecimentos industriais (+0,4%, +1,5 p.p.) e menos positivas no Material de transporte e acessórios (-2,3 p.p., para +3,9%)"."O desempenho menos positivo do que o esperado nos mercados de destino das suas exportações é o principal motivo apresentado pelas empresas para esta revisão em baixa, com impacto em mais de metade das empresas respondentes (56,4%)", acrescenta.