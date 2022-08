Endividamento acelera nas famílias e abranda entre empresas

As empresas e as famílias somaram na primeira metade do ano 10,1 mil milhões de euros em dívida, com o ritmo de subida no recurso aos bancos e a outro financiamento a reduzir-se entre os negócios e a acelerar entre os particulares.

Segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, o endividamento das famílias e organizações do sector particular atingiu em junho 150,8 mil milhões de euros, correspondendo a mais 3,2 mil milhões de euros face desde o início do ano.

Face a um ano antes, trata-se de um crescimento superior a seis mil milhões de euros, ou de 4,4%, uma décima acima dos 4,3% de subida nos valores de créditos contratados pelas famílias no mês anterior, e 1,6 pontos percentuais acima dos 2,8% de crescimento registados um ano antes.

O endividamento dos particulares acelera sem interrupções há sete meses consecutivos, desde novembro do ano passado.

Já entre as empresas, o endividamento atingiu 286,2 mil milhões de euros, mais 6,9 mil milhões de euros desde o início do ano e mais 13,8 mil milhões de euros face a um ano antes.

A variação anual no endividamento das empresas privadas era em junho de 4%, descendo dos 4,2% registados em junho. A subida no endividamento tem vindo a abrandar entre as empresas nos últimos meses. Um ano antes, porém, estava em apenas 0,25%.

Já entre o sector público, os valores de endividamento atingiam em junho 357,7 mil milhões de euros.

Este valor, referente às administrações e empresas públicas, corresponde a mais 14 mil milhões desde o início do ano e a uma subida apenas em torno dos oito mil milhões de euros relativamente a junho de 2021. A variação anual é de 2,3%.

Devido à subida do PIB, o aumento nominal do endividamento traduz-se apesar de tudo em rácios mais reduzidos de divida relativamente ao volume da economia, nota o Banco de Portugal.

O endividamento do sector público recuou para 161,6% do PIB no segundo trimestre (170,4% d PIB um ano antes). Já entre empresas e famílias, passou aos 191,4% do PIB (203,4% um ano antes).