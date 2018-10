Reuters

O endividamento da economia nacional fixou-se nos 719.216 milhões de euros em Agosto, aumentando 1,6 mil milhões de euros face a Julho, de acordo com os dados do Banco de Portugal publicados esta segunda-feira, dia 22 de Outubro. Este é valor mais alto desde Maio deste ano, mês em que foi atingido um novo recorde de 724,5 mil milhões de euros."Relativamente a Julho de 2018, o endividamento do sector não financeiro aumentou 1,6 mil milhões de euros, devido, sobretudo, ao acréscimo do endividamento do sector público", assinala o banco central. Esta subida do endividamento público deve-se ao "acréscimo do financiamento concedido pelo sector financeiro, pelas próprias administrações públicas e pelo exterior".No caso do sector privado, o endividamento também subiu, mas de forma mais ligeira. "Ao nível do endividamento do sector privado, observou-se um aumento de 0,2 mil milhões de euros do financiamento concedido pelo sector financeiro aos particulares", escreve o Banco de Portugal, referindo que o aumento do financiamento externo "foi compensado pela redução do endividamento face ao sector financeiro".O endividamento da economia está a aumentar há três meses consecutivos. No entanto, os números anteriores foram revistos em baixa: em Julho o número inicial era de 721,9 mil milhões de euros , mas neste destaque passou para 717,5 mil milhões de euros.Em Junho, o rácio do endividamento face ao PIB diminuiu para um mínimo de oito anos . Nos dados relativos a Setembro, quando se souber a evolução do PIB do terceiro trimestre, será possível ver se estes aumentos mensais estragarão a trajectória de descida do peso da dívida nacional na economia.A desalavancagem da economia portuguesa é transversal a todos os sectores, embora continue a ser mais forte no privado do que no público.(Notícia actualizada pela última vez às 11h27)