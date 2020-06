o endividamento da economia tinha subido 11,5 mil milhões de euros, de acordo com o histórico disponibilizado pelo Banco de Portugal.



Este aumento de 11,3 mil milhões de euros foi precipitado sobretudo pelo acréscimo de 8 mil milhões de euros relativos aos endividamento do setor público e de 3,3 mil milhões de endividamento do setor privado.









No período em análise, a taxa de variação anual do endividamento total das empresas privadas foi de 2,6%, o que representa uma subida de 2 pontos percentuais, face ao registado no mês anterior. No caso dos particulares, a taxa de variação anual diminuiu 0,1 pontos percentuais para os 0,7%.

Este foi o quinto mês consecutivo em que o endividamento subiu, tendo registado a maior subida mensal desde maio de 2012, altura em que a crise da dívida soberana abalava o sul da Europa, e que obrigou Portugal a pedir um resgate financeiro à Troika (no ano anterior). Em maio de 2012,incremento do endividamento do setor público refletiu-se sobretudo no acréscimo do endividamento face ao exterior (4,1 mil milhões de euros) e face ao setor financeiro (3,1 mil milhões de euros).Já no setor privado, o endividamento das empresas face ao setor financeiro aumentou 3,4 mil milhões de euros. Este acréscimo foi ligeiramente compensado pela diminuição do endividamento dos particulares face ao setor financeiro, diz o Banco de Portugal.