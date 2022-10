Endividamento da economia sobe em agosto para 794,4 mil milhões de euros

O endividamento da economia (administrações públicas, empresas e particulares) subiu 500 milhões de euros, para 794,4 mil milhões de euros em agosto, divulgou nesta segunda-feira, 24 de outubro, o Banco de Portugal (BdP). Crescimento é explicado por setor privado.

Em agosto, o endividamento do setor público (administrações públicas e empresas públicas) totaliza 355,9 mil milhões de euros, menos 700 mil euros do que no mês anterior.

Esta diminuição, explica o banco central, "concretizou-se sobretudo, numa redução do endividamento perante o exterior e os particulares", em mil milhões e 400 milhões de euros, respetivamente). Em contrapartida, aumentou o endividamento do setor público junto do setor financeiro e das administrações públicas, acrescenta o BdP.

Em termos homólogos, o endividamento do setor público subiu, já que em agosto de 2021 rondava os 346,1 mil milhões de euros.

Já o endividamento do setor privado (empresas e particulares) totalizou em agosto 438,4 mil milhões de euros, um crescimento de 1,2 mil milhões de euros face a junho. "Este acréscimo resultou, principalmente, do incremento do endividamento das empresas privadas, em 800 milhões de euros", descreve o BdP. O endividamento das empresas privadas aumentou junto do exterior (1,3 mil milhões de euros), mas diminuiu junto do setor financeiro (400 milhões de euros), acrescenta.

Já o endividamento dos particulares também cresceu - 400 mil milhões de euros), maioritariamente junto do setor financeiro.

Financiamento das Administrações Públicas foi negativo

Na informação divulgada esta segunda-feira, o Banco de Portugal dá conta também de que, até agosto deste ano, o financiamento das Administrações Públicas foi negativo, em 1,5 mil milhões de euros. Uma melhoria expressiva, que compara com os 6,2 mil milhões de euros registados no período homólogo.

Um financiamento líquido negativo indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas Administrações Públicas foram superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, explica o BdP.

Ou seja, acrescenta o banco central, as Administrações Públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia.

O BdP descreve que o financiamento concedido pelos bancos e pelos outros setores residentes foi negativo em 4 mil milhões de euros e em 1,9 mil milhões de euros, respetivamente, enquanto o exterior financiou as Administrações Públicas em 4,3 mil milhões de euros.

A análise por instrumento feita pelo BdP mostra ainda que o financiamento das Administrações Públicas através de empréstimos deduzidos de depósitos foi negativo em 9,1 mil milhões de euros.

Por outro lado, as Administrações Públicas financiaram-se através de emissões líquidas de títulos no montante de 7,6 mil milhões de euros.