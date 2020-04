Endividamento das empresas diminui em 100 milhões em fevereiro

O endividamento do setor não financeiro ascendia a 723,7 mil milhões de euros no final de fevereiro. Setor público responsável por 97% do aumento de 3,4 mil milhões em relação a janeiro.

O endividamento da economia aumentou em 3,4 mil milhões de euros para 723,7 mil milhões em fevereiro, face ao mês anterior, o que corresponde a uma subida de 0,47%, revelou esta quarta-feira o Banco de Portugal.

O setor público foi responsável por 97% do incremento do endividamento, com um aumento de 3,3 mil milhões de euros. Já no setor privado, os particulares aumentaram o endividamento em 200 milhões de euros e as empresas reduziram o endividamento em 100 milhões.



Dos 723,7 mil milhões de euros de endividamento total, 400,9 mil milhões respeitam ao setor privado, ou seja 55,4% do total, enquanto 322,8 mil milhões respeitavam ao setor público.