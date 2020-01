O endividamento total dos agentes económicos, excluindo os bancos, subiu ligeiramente em novembro, aproximando-se do patamar dos 725 mil milhões de euros. O motivo está do lado do setor público.

Olhando apenas para as administrações públicas, a subida foi para 313 mil milhões de euros. E considerando só as empresas públicas que estão fora deste perímetro, o acréscimo registado foi para mais de sete mil milhões de euros.



Já do lado do setor privado registou-se uma ligeira descida do nível de endividamento, para 404,6 mil milhões de euros. Aqui, enquanto as empresas registaram uma redução das suas dívidas, os particulares agravaram o seu endividamento. Sobre as fontes de financiamento das empresas, os dados mostram que houve uma diminuição face ao setor financeiro de 1,1 mil milhões de euros, que foi apenas " parcialmente compensada pelo aumento do endividamento externo (0,9 mil milhões de euros)".



Do lado das famílias, o endividamento já atinge 140,5 mil milhões de euros e o acréscimo não se verificou por causa da compra de habitação, mostram os dados.



O endividamento que tem como fim a habitação manteve-se praticamente inalterado, em 97,9 mil milhões de euros. Mais: o Banco de Portugal revela que enquanto o crédito total para a compra de habitação diminuiu 0,1% em novembro (quando comparado com o mesmo período do ano anterior) o crédito ao consumo está a crescer a um ritmo de 5,1%.



(Notícia atualizada às 11:31)

O endividamento total da economia, excluindo apenas o dos bancos, subiu 672 milhões de euros em novembro, aproximando-se da barreira dos 725 mil milhões de euros. A subida ficou a dever-se essencialmente ao setor público. Os dados foram publicados esta quarta-feira, 22 de janeiro, pelo Banco de Portugal.Conforme explica o banco central, o endividamento do setor público não financeiro – que inclui todas as administrações públicas, mais as empresas que, sendo públicas, não estão incluídas no perímetro relevante para o apuramento de metas orçamentais e financeiras – aumentou para mais de 320 mil milhões de euros.