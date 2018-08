O dirigente da FENSE - que integra o Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem (SIPE) e o Sindicato dos Enfermeiros (SE) -, José Correia Azevedo, disse à Lusa que as razões do protesto se prendem com "o impasse na negociação" da proposta do acordo colectivo de trabalho apresentado pelos enfermeiros em Agosto de 2017.

"Hoje é porque falta este, amanhã é porque falta aquele, depois falta o outro, e nós entendemos que o Governo efectivamente não quer negociar, porque se quisesse negociar, já tinha respeitado o compromisso que assumiu" de que o acordo estaria terminado no fim de Setembro de 2017, razão pela qual os profissionais minimizaram a luta, disse o dirigente da federação, que representa cerca de 10 mil dos pouco mais de 40 mil enfermeiros.