A intenção de "caminhar no sentido do englobamento" no IRS expressa no programa do Governo foi recebida de forma diferente pelos fiscalistas, havendo quem a veja como um foco de instabilidade ou o cumprimento do que está na Constituição.

"A tinta dessas alterações ainda mal secou, as pessoas ainda nem sabem bem como vão funcionar e já se fala em novas alterações" ao tratamento fiscal dos rendimentos prediais, sublinha o fiscalista da Deloitte.



Ainda que discorde de novas mudanças, Rogério Fernandes Ferreira admite que o caminho do englobamento possa ter "atenuantes", como "excluir as rendas dos contratos de longo prazo, cujo regime fiscal foi há muito pouco tempo alterado, ou seguir, no que respeita a mais-valias, um modelo semelhante ao que atualmente existe para as mais-valias da venda de imóveis" -- que são de englobamento obrigatório, mas consideradas apenas em 50% do seu valor. Esta solução chegou a ser proposta em 2002 pelo governo PS.



Manuel Faustino, antigo diretor do IRS, tem uma posição distinta. Sublinhando a "salganhada e conjunto de incoerências" em que se transformou o IRS, adianta que caminhar no sentido do englobamento de forma a dar mais progressividade ao imposto "é uma imposição constitucional" e que não está nas mãos do Governo ignorá-la.



Atualmente há alguns rendimentos, nomeadamente os de capitais (como juros e dividendos), prediais e algumas mais-valias que podem pagar uma taxa especial de 28% ou, se o seu titular assim o entender, ser englobados a outros rendimentos (de trabalho e de pensões) e ser tributados pelas taxas progressivas deste imposto, que começam em 14,5%, para rendimentos anuais até 7091 euros, e vão até 48%, quando os rendimentos superam os 80 mil euros anuais.



No seu programa, o novo Governo enuncia pretender "caminhar no sentido do englobamento dos diversos tipos de rendimentos em sede de IRS, eliminando as diferenças entre taxas".



Durante a discussão do programa, no parlamento, o primeiro-ministro não entrou em detalhes, referindo, contudo, que tal será feito "passo a passo, com a devida sustentabilidade ao longo da legislatura".



Na ocasião, António Costa afirmou: "Em matéria de rendimentos prediais, isentamos a tributação para quem coloque os imóveis em regime de arrendamento acessível ou faça contratos sem precariedade," acrescentando que, "para quem não o faz, e tem o direito a não o fazer", pode acontecer que o englobamento venha a traduzir-se num agravamento de impostos.



Para Luís Leon, se os rendimentos de rendas forem penalizados fiscalmente, o mercado de arrendamento ainda terá tendência a encolher mais, pois poderá levar as pessoas a investir na compra de imóveis para venda e não para arrendar.



O fiscalista da Deloitte alerta também para o impacto que um eventual englobamento obrigatório possa ter sobre a poupança e no arrepio do caminho seguido nestes últimos anos no sentido de dispensar cada vez mais pessoas de entregar declaração de IRS ou de a entregarem automaticamente -- solução indisponível para quem não opte pelo englobamento.



Também Rogério Fernandes Ferreira alerta para que são necessárias medidas que incentivem a poupança e que "estas medidas de englobamento dos juros podem assustar as pessoas".



Crítico do atual modelo em que foram sendo retirados e tributados "avulso" cada vez mais tipologias de rendimentos, Manuel Faustino considera que a melhor solução seria englobar todos os rendimentos e sujeitá-los a uma 'flat tax' (sistema tributário em que uma taxa única é aplicada ao rendimento sem a existência de deduções ou abatimentos).







