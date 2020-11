Entrar no mercado de trabalho em recessão penaliza salário durante dez anos

Quem entrar no mercado de trabalho durante um período de recessão penaliza poderá ter salários mais baixos durante vários anos. E segundo estudos de crises anteriores, esta perda de rendimentos poderá demorar a ser corrigida entre 10 a 15 anos, avança o Público.





Trata-se do chamado "efeito cicatriz" nas crises do mercado de trabalho, documentado em vários estudos realizados nas últimas décadas a nível internacional, mas também nacional.





Um dos vários estudos elencados pelo mesmo jornal é o de Pedro Martins, economista que foi secretário de Estado do Trabalho entre 2011 e 2013. Na análise elaborada em conjunto com Gary Solon e Jonathan Thomas, tendo em conta dados referentes ao período de 1982 a 2007, em Portugal os salários de entrada no mercado de trabalho foram 1,8% mais altos quando a taxa de desemprego era 1% mais baixa," o que revela bem o problema que constitui encontrar um primeiro emprego quando o desemprego é muito alto".