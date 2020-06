O principal epidemiologista da Suécia, Anders Tegnell, que desenhou a estratégia do país para combater a covid-19, admitiu que o seu pensamento resultou em muitas mortes, após ter convencido o país a evitar o confinamento.

Tegnell foi o cérebro por trás da controversa abordagem sueca para combater o vírus, e o governo liderado por Stefan Lofven pôs nas suas mãos a forma como o país ia abordar o problema.