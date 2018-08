Erdogan anuncia boicote a produtos electrónicos americanos

Reuters

O presidente turco, Recep Erdogan, defendeu esta terça-feira que a Turquia boicote os produtos electrónicos norte-americanos em retaliação pelo aumento das tarifas impostas por Washington às importações de aço e alumínio.

"Se eles têm o iPhone, há outros produtos como os da Samsung. No nosso país temos o Venus", disse Erdogan falando com dirigentes do seu partido.

Após as declarações do presidente, as acções da Vestel, empresa turca que fabrica os telemóveis Venus, registaram fortes subidas.

Erdogan assegurou que a Turquia não vai recuar perante os EUA apesar dos danos causados na moeda turca, a lira, que perdeu mais de 40% desde o início do ano.

Banco central turco impulsiona lira

Esta terça-feira, contudo, a lira recuperou terreno face ao dólar, tendo chegado a valorizar 7,40%. Pelas 11:15, a moeda turca ganhava 4,97% perante a divisa norte-americana.

A recuperação da lira surge após o Banco Central turco ter anunciado medidas para garantir a liquidez do sistema financeiro. Na segunda-feira, a entidade indicou que vai injectar seis mil milhões de dólares, três mil milhões em ouro e dez mil milhões de liras, através da redução dos limites das reservas de divisas permitidas aos bancos turcos.

Esta manhã de terça-feira, o banco central informou que sobe em 1,5 pontos percentuais, para 19,25%, a taxa de juro de referência mas apenas para o depósito de dólares a troco de liras a duas semanas. Estas operações poderão atingir um volume de 1.500 milhões de dólares.