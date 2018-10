Duas equipas estiveram envolvidas na morte de Khashoggi, contou Erdogan. Uma das equipas tinha nove pessoas, entre elas, generais.



Quando avisou as autoridades, a sua noiva contou que ele estava a ser detido contra a sua vontade. Um dia antes da morte de Khashoggi, três sauditas estiveram numa floresta - recorde-se que as autoridades turcas já procuraram o corpo do saudita numa floresta nos arredores de Istambul.



As autoridades turcas estão a ponderar que acções diplomáticas serão tomadas devido à morte do jornalista. As imagens de videovigilância revelam que ele nunca deixou o consulado, e Erdogan confirma que foi usado um "duplo" de Khashoggi. No início, as autoridades sauditas negaram que ele tivesse desaparecido no consulado.



A Turquia e a Arábia Saudita criaram uma equipa para analisar a morte do jornalista saudita. Para Erdogan, é importante que os sauditas tenham admitido o homicídio de Khashoggi, porque os envolvidos terão que enfrentar a Justiça.



Segundo o presidente turco, o consulado fica em território da Turquia e a Convenção de Genebra não pode servir como um escudo de imunidade diplomática.



Os serviços de segurança turcos têm provas de que o homicídio foi um caso planeado, e a Turquia e o mundo só ficarão satisfeitos quando todos os planeadores e os homicidas forem responsabilizados. Outros países devem participar na investigação.



"Não duvido da sinceridade do rei Salman. Dito isto, é necessário avançar com uma investigação independente. Este é um homicídio político", declarou Erdogan, sem se referir ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que levantou suspeitas de estar por detrás do crime.





