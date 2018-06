Erdogan lidera presidenciais na Turquia com 70% dos votos contados

O presidente turco cessante, Recep Tayyip Erdogan, segue com 55% nas eleições presidenciais deste domingo na Turquia quando estão contados 70,5% dos votos, ao passo que o seu rival mais próximo, Muharrem Ince – do principal partido da oposição, o Partido Republicano do Povo (CHP), conta com 29% dos votos, refere a Reuters, citando várias fontes.

No entanto, uma plataforma da oposição turca que está a proceder à sua própria contagem com base nos resultados recolhidos pelos seus observadores nos locais de voto, atribui a Erdogan apenas 43,5% e a Ince 33,9%.

Erdogan precisa de conseguir mais de 50% dos votos para evitar uma segunda volta e já esteve com 58,5% quando estavam contados mais de 25% dos votos.

Um responsável do partido de Erdogan (AK Parti - Partido da Justiça e Desenvolvimento) afirmou à Reuters que espera que o presidente vença com mais de 50%.





O Partido Republicano do Povo (social-democrata), o Iyi Parti (Bom Partido, direita nacionalista) e o Saadet (Partido da Felicidade, islamita conservador) formam a aliança da oposição

Se nenhum dos candidatos à presidência conseguir mais de 50% dos votos a segunda volta realiza-se a 8 de julho.