"Esmagadora maioria" dos concursos para integrar precários fechada em 2018

O ministro do Trabalho e da Segurança Social garantiu esta terça-feira, 18 de Setembro, que "a esmagadora maioria, se não a totalidade, dos concursos de integração dessas pessoas será feita em 2018", esclarecendo que o que é admitido nas Grandes Opções do Plano é que "em 2019 vai ser consolidado o processo".

"Depois a integração nos respectivos serviços de forma mais estável – não a validação do seu direito a integrarem os quadros –, esse processo poderá ter ainda algumas fases em 2019", reconheceu António Vieira da Silva, em declarações aos jornalistas à margem de uma conferência da OCDE, realizada na Alfândega do Porto.

Em causa está o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP). O Governo tinha assumido política e publicamente que a integração destes trabalhadores que estão a cumprir serviço público sem estarem integrados no quadro iria ser feita durante este ano.

É possível que a consolidação desse processo possa ter ainda alguns passos em 2019. Vieira da Silva, ministro do trabalho e da segurança social









Porém, neste documento agora divulgado, surge a indicação de que a concretização da medida irá arrastar-se para 2019. Nas Grandes Opções do Plano, o Executivo socialista coloca este PREVPAP ao lado do descongelamento de carreiras e assume que "ambos os processos continuarão em execução em 2019".