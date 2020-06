Espanha anuncia reabertura das fronteiras com Portugal a 22 de junho

O governo espanhol anunciou a abertura das fronteiras terrestres com Portugal e França a partir do próximo dia 22 de junho.

A ministra da Indústria, Comércio e Turismo de Espanha, Reyes Maroto, anunciou esta quinta-feira, 4 de junho, que o país vizinho vai levantar as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal e França a partir do próximo dia 22 de junho.





A informação foi avançada pela governante numa conferência de imprensa esta manhã, sendo que do lado português ainda não há confirmação por parte do Executivo.