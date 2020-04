Espanha arranca com testes de imunidade em 36 mil famílias

O inquérito serológico vai envolver um total de 90 mil pessoas, com a recolha das amostras a ser feita nos centros de saúde. O governo de Madrid conta com estes resultados para desenhar a saída do confinamento.

Perto de 90 mil pessoas vão participar no inquérito serológico que arranca em Espanha esta segunda-feira, 27 de abril, com o objetivo de conhecer a verdadeira expansão do novo coronavírus no país e dar ao Governo de Madrid novos dados para traçar a estratégia de saída progressiva do confinamento e de regresso à normalidade.