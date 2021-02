Espanha avança com novo pacote de ajudas às empresas de 11 mil milhões

O governo espanhol vai avançar com um novo pacote de ajudas no valor de 11 mil milhões de euros para ajudar a economia a mitigar os efeitos da pandemia da covid-19.





O plano foi anunciado esta quarta-feira, 24 de fevereiro, pelo presidente do Executivo, Pedro Sánchez, que detalhou que o novo fundo que será aprovado pelo governo destina-se "a novas atuações para empresas, PME e trabalhadores independentes" dos setores do turismo, hotelaria e pequeno comércio.





Segundo avançou Sánchez no parlamento, o pacote de ajudas será aprovado nas próximas semanas e irá "reforçar a solvência dos balanços", facilitar o regresso à atividade, permitir "os investimentos necessários e a contratação de trabalhadores".





"É uma quantia importante de recursos para continuar a apoiar as semanas duras que há pela frente para setores que estão numa situação extremamente complexa", adiantou o líder do governo, não concretizando, porém, se serão ajudas diretas ou apoios através de redução de impostos, por exemplo.





Segundo dados do governo, desde o início da pandemia, o Executivo já mobilizou recursos equivalentes a 20% do PIB para apoiar a economia, o que Sánchez descreveu hoje como "um exercício de proteção nunca antes visto", de acordo com declarações citadas pelo El Economista.





O primeiro-ministro aproveitou ainda a sua intervenção para dar conta de que o país vizinho já comprou, até ao momento, um total de 136 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 a cinco farmacêuticas: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen e Curevac.