Espanha com 288 óbitos nas últimas 24 horas começa a levantar medidas confinamento

O número de óbitos atinge, assim, 23.190.





Os contádios diários, segundo o El Pais, cifrou-se em 1.729, e os curados a 3.024, elevando o número de infetados desde o início da pandemia a 207.634 e os recuperados a 98.732.



Com estes números, o presidente do Governo espanhol Pedro Sanchez fez saber, no sábado, que "se a evolução da pandemia prosseguisse em sentido positivo", a partir de 2 de maio passará a ser permitido que se façam passeis em família e desportos individuais. A partir deste domingo das 9h00 até às 21h00 (horas locais), os menores de 14 anos podem passear com um adulto 60 minutos por dia, depois de 42 dias de confinamento.



O plano para diminuir as medidas de confinamento será conhecido na próxima terça-feira, depois do conselho de ministros. Um plano, disse Sánchez, pensado "com a máxima prudência" e "baseado nos pareceres de especialistas".