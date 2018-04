Espanha com crescimento mais lento em três anos

No final de 2015, a economia espanhola marcou o seu ritmo de subida mais expressivo do pós-crise, com um crescimento de 3,8%. Este nível recuou para 3% no último trimestre do ano seguinte e no arranque de 2017.





O crescimento trimestral de 0,7% estimado pelo instituto de estatística coincide com as estimativas do Banco de Espanha, que elevou recentemente as suas projecções para este ano para 2,7%, devido à redução da incerteza na Catalunha.





Também o Governo reviu em alta as suas projecções de 2,3% para 2,7% no quadro macroeconómico incluído no orçamento para 2018, com base na melhoria da conjuntura externa, recuperação e normalização da actividade na Catalunha e aumento expectável do investimento das empresas.





Esta sexta-feira foi ainda revelado que o índice de preços no consumidor aumentou 0,8% em Abril, em relação ao mês anterior. A inflação homóloga recuou de 1,2% para 1,1%.