Espanha com ligeira subida diária de mortes para 378

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 378 mortes devido ao novo coronavírus, uma pequena subida em relação a sexta-feira, havendo até agora um total de 22.902 óbitos, segundo as autoridades sanitárias do país.





De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 2.994 novos casos positivos, elevando para 223.759 o total de infetados.



Os números diários indicam ainda que nas últimas 24 horas há 3.353 pessoas curadas depois de terem contraído a doença, sendo o total de 95.708 desde o início da pandemia.





Espanha tem hoje o segundo dia consecutivo desde o início da epidemia em que o número de novas pessoas curadas é superior ao número de novos casos positivos.





Já os Estados Unidos registaram 1.258 mortos nas últimas 24 horas devido à pandemia da covid-19, o registo diário mais baixo em quase três semanas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.





No total, 51.017 pessoas morreram nos Estados Unidos. O número de infetados subiu para mais de 890 mil, com cerca de 96 mil pessoas a serem dadas como recuperadas. Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.





A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 736 mil doentes foram considerados curados.