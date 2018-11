Espanha consegue acordo sobre Gibraltar e vota a favor do Brexit

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou, este sábado, que Espanha alcançou um acordo sobre Gibraltar e votará a favor do Brexit, saída britânica da União Europeia (UE). A cimeira extraordinária marcada para este domingo mantém-se.



"Acabo de anunciar ao rei de Espanha que a Espanha chegou a um acordo sobre Gibraltar", disse Sanchez, numa declaração em directo na televisão, citada pela agência Lusa.



"A Espanha retirou o veto e votará a favor do Brexit", acrescentou, explicando que a União Europeia e o Reino Unido aceitaram as exigências que Madrid tinha feito.





Espanha exigia que qualquer assunto sobre Gibraltar fosse sempre negociado entre Espanha e o Reino Unido e qualquer acordo sobre esta questão deveria ter o visto prévio espanhol. E estas questões deveriam ficar explicitadas de forma clara no acordo que vai reger no futuro as relações entre britânicos e europeus.