Este desempenho representa uma travagem face ao primeiro semestre em que a economia europeia cresceu 2,3%.

Espanha continua a destacar-se por ser uma das economias avançadas da Zona Euro com um dos maiores ritmos de crescimento. Apesar da Zona Euro ter travado no terceiro trimestre , a economia espanhola manteve-se em alta: cresceu 2,5%, em termos homólogos, e 0,6%, em cadeia. Os números foram divulgados esta quarta-feira, 31 de Outubro, pelo gabinete de estatística espanhol O ritmo de crescimento é semelhante ao do segundo trimestre, mas os contributos das componentes mudaram. A procura interna deu um contributo menos positivo de três pontos percentuais (3,3 p.p. no segundo trimestre) ao passo que a procura externa deu um contributo menos negativo de -0,5 pontos percentuais (-0,8 p.p. no segundo trimestre).Quanto aos sectores, o agrícola passou a dar um contributo negativo assim como a indústria. Essa queda foi compensada pelo melhor contributo dado pelos serviços, nomeadamente nas actividades financeiras e seguros assim como nas actividades científicas e técnicas.Espanha continua assim a crescer a um bom ritmo numa altura em que já é visível a desaceleração da Zona Euro. No terceiro trimestre, o PIB do conjunto do países da moeda única cresceu 1,7%.