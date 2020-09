Espanha quer aumentar IRS dos mais ricos

Cerca de um mês depois de ter anunciado que iria adiar a sua reforma fiscal, devido à pandemia da covid-19, o Governo espanhol está a estudar pequenos ajustamentos neste domínio, que se concentram essencialmente num aumento do IRS para os rendimentos mais elevados.





Segundo avança o El País, a medida faz parte da negociação do orçamento para o próximo ano que está a ver ser levada a cabo com o Unida Podemos, e que tem como objetivo responder às pretensões da esquerda radical para facilitar um acordo em torno dos planos orçamentais para 2021.





Fontes do Governo, citadas pelo diário espanhol, explicam, porém, que se trata de um aumento "simbólico", com um alcance limitado dado o contexto económico e os congelamentos salariais.





A subida seria menor do que a proposta no orçamento de 2019 que o Executivo não conseguiu aprovar e que previa um aumento de dois pontos percentuais no IRS para rendimentos superiores a 130 mil euros, e de quatro pontos para rendimentos superiores a 300 mil euros. Segundo o jornal espanhol, há neste momento cerca de 100 mil cidadãos a declarar rendimentos superiores a 150 mil euros no país vizinho.





Em todo o caso, qualquer alteração na tributação dos rendimentos exigirá cautela por parte do Governo de coligação de esquerdas, dado o contexto de fragilidades económicas e a experiência de subida generalizada aplicada pelo PP em 2012.





A medida, que implicou um aumento entre seis e sete pontos para rendimentos superiores a 150 mil euros, conduziu a um crescimento nas receitas referentes aos rendimentos médios, mas a uma quebra nos mais altos. Além disso, levou a uma descida de 18% no número de contribuintes do escalão mais elevado, um efeito que poderá ser explicado tanto pela recessão como por fugas aos impostos, de acordo com especialistas citados pelo El País.





Em agosto, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, assegurou que a reforma fiscal do pacto de coligação seria adiada até que a economia recuperasse, uma mensagem reforçada há duas semanas pela ministra das Finanças María Jesús Montero que indicou que só serão feitos "pequenos ajustes".