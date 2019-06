Especial sobre rendas de habitação amanhã no Negócios

Se há área em que houve muitas alterações nos últimos tempos é a do arrendamento. A falta de casas disponíveis e as rendas elevadas levaram governo e grupos parlamentares a avançarem com uma série de alterações. Chegou por isso a hora do Negócios fazer uma síntese do que mudou e do que o leitor pode esperar nesta área. Amanhã nas bancas e, para os assinantes, no site.

O Negócios publica esta terça-feira, 25 de junho, um trabalho aprofundado sobre as mudanças em curso no setor do arrendamento urbano.





Neste trabalho, será possível conhecer a opinião de vários especialistas na área da habitação, com críticas e elogios ao trabalho do governo e do Parlamento e com uma antecipação dos efeitos globais que se podem esperar desta nova legislação.



Ficará também a saber quais são as prioridades dos partidos nesta matéria na próxima legislatura.

a jornalista Filomena Lança explica-lhe, ao detalhe, tudo o que mudou e está a mudar na legislação. Desde a Lei de Bases da Habitação, cuja votação ainda está a decorrer mas da qual já se conhece o essencial, até às novas proteções aos inquilinos com rendas antigas, passando ainda pelas rendas acessíveis e ainda os novos benefícios fiscais para incentivar os senhorios a arrendar casas por muitos anos.