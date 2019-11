Especialista em bolhas de ativos foi a escolha para o BCE

A próxima diretora do Banco Central Europeu chega com um extenso portefólio de investigação sobre como os sistemas financeiros ao longo da história lidaram com guerras, bolhas e hiperinflação.

Isabel Schnabel, nascida na Alemanha, foi formalmente nomeada pelos ministros das Finanças da Zona Euro para preencher a vaga de Sabine Lautenschlaeger, depois de um pedido de demissão inesperado. Talvez ciente de que três alemães membros do conselho saíram antes do previsto, o governo deixou de lado a tradição de trazer funcionários do Bundesbank - e, num caso, da política - e optou por uma académica.