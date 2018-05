Esquerda baixa propostas das rendas à especialidade sem votação

O PS, PCP e Bloco decidiram fazer baixar à especialidade as várias propostas de alteração à legislação do arrendamento urbano sem que as mesmas fossem votadas já em plenário. O debate será feito aí, com negociações para chegar a uma versão que possa convencer todos.

O anúncio foi feito por Helena Roseta: "a esquerda aceitou que as propostas baixassem à comissão" para que "daqui saia um trabalho sério e profundo, para corrigir leis que foram injustas e criadas com muitos alçapões". A deputada socialista falava no Parlamento na sessão plenária desta sexta-feira, 4 de Maio, em que foram debatidas propostas de lei do Governo e projectos-lei do PS, PCP, Bloco de Esquerda, e PAN, todas elas para alterar a legislação que actualmente regulamenta o arrendamento urbano.

Os projectos de diploma baixam, assim, à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, por um período de 45 dias a requerimento do PS, BE, PCP e PAN e com o consentimento do Governo, uma vez que estão também em causa iniciativas legislativas do Executivo.

A excepção são dois projectos de lei do PS e do Bloco para que seja aprovado um regime extraordinário e transitório para evitar despejos enquanto o novo pacote legislativo não é aprovado. Estes dois baixaram também à Comissão sem votação, mas apenas por 15 dias, dada a urgência que está implícita a ambras as propostas.

Neste primeiro debate, ainda na generalidade, ficou claro que, mesmo à esquerda, muita coisa terá ainda de ser debatida e negociada para que seja possível chegar a uma votação final, que mereça o acordo dos vários partidos. À direita, o tom foi de crítica, com o CDS-PP e o PDS a sustentar que está em causa, sobretudo, um ataque aos proprietários e à propriedade privada.

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, que tutela a habitação, fez questão de salientar, tal como a secretária de Estado da Habitação fez também em entrevista ao Negócios, que as propostas do Executivo "não são contra ninguém e carecem dos apoio dos proprietários, donos das habitações e que também se preocupam" com os problemas actuais da habitação.

O ministro sublinhou a necessidade de "correcções" à lei, que "visam o reequilíbrio das relações entre inquilinos e senhorios, particularmente os mais idosos". O país precisa "com urgência de aumentar o número de casas para arrendar. E a valores mais baixos de renda", sendo que "o arrendamento tem de ser protegido, incentivado e equilibrado para as famílias e para todo o sector". O Governo, rematou, pretende "equilibrar uma relação que hoje não é, na prática, equilibrada" entre senhorios e inquilinos.

O discurso da precariedade na habitação é transversal à esquerda, mas PCP e Bloco tem propostas mais radicais, como a revogação do Balcão Nacional do Arrendamento ou mesmo a revogação reforma das rendas de 2012, no caso do PCP. Há objectivos mais ou menos comuns, como é o caso das alterações fiscais para incentivar os senhorios, mas a forma como devem acontecer não reúne consenso. O Bloco pretende que os contratos de arrendamento voltem a ter uma duração mínima de cinco anos, mas o Governo já disse que não concorda.

Em suma, há muitas questões em aberto, que exigirão negociações que se antecipam aguerridas. Sendo que à direita o Governo não contará com apoios, pelo menos no que toca às alterações ao Regime do Arrendamento Urbano.



"Voltar ao congelamento de rendas", diz a direita