Estado deverá rever os seus contratos de serviços energéticos

O Parlamento aprovou mais uma norma programática que prevê que o Governo faça uma este ano revisão do programa de eficiência energética na administração pública.





A ideia é reforçar fundos europeus e nacionais deste programa, procedendo ainda a "uma profunda remodelação dos contratos de serviços energéticos".





Determina-se, além disso, a realização de um "estudo com vista a equipar os edifícios do Estado com unidades de pequena produção de eletricidade fotovoltaica e solar".





Trata-se de uma proposta de Os Verdes que foi aprovada na especialidade depois de o CDS-PP ter corrigido o seu sentido de voto, votando a favor.