Estado já recuperou 90% dos impostos adiados

O Estado chegou a ter por receber 2.041 milhões em impostos adiados. No final do ano, 88,4% desse valor tinha sido pago. Do lado contrário, os apoios sociais de combate à pandemia são responsáveis pela queda de 1,9% do saldo orçamental em percentagem do PIB.

