Estado prevê emitir mais de sete mil milhões em OT

Bruno Simão

As necessidades de financiamento do Estado deverão ficar praticamente em linha com as registadas este ano. Ainda assim, em 2019, a principal fonte de financiamento será a emissão de obrigações do tesouro, prevendo-se a emissão de 7,1 mil milhões de euros.



"Em 2019, a principal fonte de financiamento líquido deverá novamente corresponder à emissão de dívida de médio e longo prazo, antecipando-se um contributo positivo a nível de OT de cerca de 7,1 mil milhões de euros (com as emissões brutas a ascenderem a aproximadamente 17 mil milhões, excluindo eventuais operações de troca), também o stock de BT deverá aumentar em 1,1 mil milhões de euros", refere o documento com a proposta do Orçamento do Estado para 2019.



As necessidades de financiamento para 2019 ascendem a 8,6 mil milhões de euros, um valor praticamente em linha com as necessidades deste ano (8,5 mil milhões de euros). Em termos de amortizações de dívida, o Executivo estima um valor em torno de 36 mil milhões, "cerca de 2,3 mil milhões de euros acima da estimativa para 2018, explicado sobretudo pelo aumento das amortizações fundadas dos instrumentos de aforro e da dívida de médio e longo prazo em euros".



"Assim, as necessidades brutas de financiamento deverão ascender a cerca de 44,7 mil milhões de euros, 2,4 mil milhões acima do estimado para 2018. Antecipa-se que venham a ser fundamentalmente cobertas por emissões de dívida fundada (43,9 mil milhões de euros), utilizando-se ainda parte do saldo de financiamento de Orçamentos anteriores", aponta o documento.



Em relação a 2018, o Executivo prevê que o saldo da dívida de retalho no final do ano deverá aumentar em cerca de 1.000 milhões de euros, esperando-se que o peso no stock de dívida se mantenha em 11% do total, o mesmo valor que em 2017.