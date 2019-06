Estado sem lugar para 693 dos 1.200 formadores precários que prometeu integrar

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) só vai abrir 507 vagas para formadores no seu quadro de pessoal, deixando de fora 693 precários aprovados. Excluídos admitem recorrer aos tribunais.

Cerca de 42% dos 1.200 formadores admitidos no Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) não vão entrar no quadro de pessoal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que apenas vai abrir 507 vagas, avança o jornal Público na sua edição desta segunda-feira, 17 de junho.