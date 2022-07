Estado tem mais de 400 órgãos consultivos ao dispor

O Estado tem mais de 408 órgãos consultivos à disposição, o que representa um aumento de 79% nos últimos 26 anos. Os dados constam de um levantamento preliminar do Conselho Económico e Social a que o jornal Público teve acesso.



Já em 1996, segundo um relatório também elaborado pelo Conselho Económico e Social (CES), o país contava à data com 228 organismos consultivos, sendo este número já considerado "excessivo".





Entre os mais de 400 órgãos consultivos – em que o próprio Conselho Económico e Social está inserido – 95 organismos já constavam no relatório elaborado em 1996.Francisco Assis, presidente do CES, admite que o número total de organismos ao dispor do Estado pode ser superior e considera fundamental avançar para "uma reflexão" sobre o papel destes e se todos eles são necessários. Há "casos que se justificam plenamente e outros de carácter mais genérico que ganhariam se estivessem todos integrados no mesmo órgão [o CES]", afirmou.