Estado vai comparticipar a 100% leite adaptado para crianças alérgicas

Prevista no Orçamento do Estado, a medida já só aguarda um despacho com preço máximo para avançar. A portaria prevê a prescrição por pediatras nos hospitais públicos e dispensa exclusiva nas farmácias de oficina.

Nove meses após a entrada em vigor do Orçamento do Estado, o Governo publicou finalmente a portaria que estabelece o regime excecional de comparticipação do Estado no preço das fórmulas elementares destinadas às crianças com alergia às proteínas do leite de vaca, enquanto beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde.