Ao seu lado, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, concordou que a sua organização não está a "funcionar adequadamente em muitas áreas" e confirmou que está a trabalhar com o Governo norte-americano para resolver algumas discordâncias.



Trump anunciou mesmo que Roberto Azevedo deverá visitar Washington em breve, para consolidar o acerto de posições entre as partes, depois de, por vários anos, os EUA acusarem a OMC de falta de equidade no tratamento de casos envolvendo interesses norte-americanos.



"Temos de fazer alguma coisa", concluiu o Presidente norte-americano.



Em 2018, Trump ameaçou mesmo retirar os EUA da OMC, depois de ter bloqueado a nomeação de dois juízes para o organismo de disputa de conflitos, baseado em Genebra, na Suíça, levando a uma paralisia da capacidade da organização para resolver disputas comerciais internacionais.

