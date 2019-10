Os Estados Unidos e a China delinearam a um acordo comercial parcial, anunciou Donald Trump no final de um encontro com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, em Washington.





Fontes próximas do processo tinham já adiantado à Bloomberg que havia um consenso em torno do qual iriam partir as conversações entre os representantes de ambas as nações. Após o encontro, o presidente norte-americano confirmou isso mesmo.Segundo Donald Trump, os EUA e a China alcançaram um "substancial acordo de fase 1".



Este acordo provisório abre caminho para o aguardado entendimento final entre as duas nações depois de mais de um ano em disputa.

Embora sujeito a alterações, o pré-acordo prevê que a China faça algumas concessões no âmbito agrícola enquanto os Estados Unidos se comprometem a retirar parte das tarifas aduaneiras que têm vindo a aplicar.



E os EUA foram rápidos a cumprir a sua parte. O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, já veio entretanto anunciar que, com este acordo provisório, os EUA suspendem a aplicação da nova ronda de tarifas alfandegárias adicionais sobre produtos chineses, que estavam previstas para entrar em vigor a 15 de outubro - ou seja, na próxima terça-feira.



O incremento previsto para estas taxas aduaneiras era de 25% - para 30%.

As expectativas quanto aos resultados do encontro entre Trump e Liu eram já elevadas, sobretudo após as declarações animadoras do líder da Casa Branca esta tarde.

"Estão a acontecer coisas boas nas negociações comerciais com a China. Sentimentos mais calorosos do que no passado recente, mais como nos Velhos Tempos. Vou reunir-me como vice-primeiro-ministro hoje. Todos gostariam de ver qualquer coisa importante acontecer", escreveu Trump na sua conta do Twitter.

Trump já tinha avançado a hipótese de um acordo provisório em meados de setembro, de forma a avançar com os pontos em que ambas as partes estão de acordo enquanto se resolvem as grandes divergências.





Hoje, o chefe da Casa Branca mostrou que acabou mesmo por ser essa a via privilegiada.



(notícia atualizada às 20:44 com a confirmação do acordo, e às 20:57 com o anúncio da não entrada em vigor, na próxima semana, de uma nova ronda de tarifas sobre produtos chineses)

"Se vamos fazer um acordo, vamos despachá-lo", disse nessa altura Trump, após um congresso em Baltimore, nos Estados Unidos. "Vejo que muitos analistas defendem um acordo interino – isto é, firmar partes do acordo, as mais fáceis primeiro. Mas não há fácil ou difícil. Há um acordo ou não há um acordo. Mas é algo que consideraríamos, penso eu".