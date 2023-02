Este "será um ano mais difícil", mas menos do que se temia , diz secretário de Estado

O secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, diz estar preocupado com a conjuntura económica, dizendo mesmo que "vai ser um ano mais difícil para toda a gente".Em declarações aos jornalistas portugueses, numa visita à MICAM, a maior feira de calçado do mundo, em Milão, o secretário de Estado ressalva, no entanto, que o Governo já foi mais pessimista. "2023 será mais difícil do que 2022, mas talvez não seja tão mais difícil quanto nós temíamos no final do ano passado, quando as previsões indicavam recessões em mercados que são importantes, como Espanha, Alemanha e noutros", afirmou Bernardo Ivo Cruz este domingo, 19 de fevereiro."Claro que estamos [preocupados], o ano de 2023 vai ser um ano mais difícil para toda a gente, porque agora vamos ter de lidar com a inflação que não conhecíamos — há anos que não lidávamos com a inflação —, as matérias-primas são mais caras por causa da guerra e, portanto, as condições vão ser um bocadinho mais difíceis do que foram em 2022", disse Bernardo Ivo Cruz, sublinhando que "2022 foi um ano extraordinário" e que "Portugal foi dos países que mais cresceram na Europa".Para este ano, as previsões para o país, afirmou ainda, "mostram que Portugal continuará a crescer, menos do que em 2022, mas continuará a crescer"."Havia alguma preocupação — continua a haver mas menor — com os nossos mercados de exportação, com os países para onde nós vendemos os nossos produtos, nomeadamente aqui na Europa, que pudessem entrar em recessão. Parece que esse risco, pelo menos as últimas previsões, indicam que não será tão mau, mas os nossos mercados, os nossos empresários, os nossos produtos e as nossas empresas têm capacidade, com o nosso apoio, para ultrapassarmos esses desafios", defendeu o secretário de Estado.*O jornalista viajou até Milão a convite da APICCAPS